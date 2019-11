Das „alte“ Hainstadt wurde vorgestellt

Hainstadt.Eine überaus interessante Führung durften die Ostpreußengruppe und Gäste erleben, bei der der Vorsitzende des Heimatvereins, Ewald Gramlich, das „alte“ Hainstadt vorstellte. Beginn der Führung war am Rathaus, das 1911 erbaut wurde, für Lehrer und Bürgermeister als Wohnung diente und heute von der Ortschaftsverwaltung und den Vereinen genutzt wird. Voller Stolz präsentierte Gramlich das noch nicht fertiggestellte Archiv des Heimatvereins, in dem unter vielem anderem sämtliche Heimathefte von 1922 bis heute sowie etwa 30 000 digitale Aufnahmen aufbewahrt werden. Weitere Ziele waren die Kirche Sankt Magnus, das Schloss, der Platz der Marienstatue am „Bild“ sowie die „Juden-Häuser“ und die Synagoge. Wie der Vorsitzende des Heimatvereins ausführte, könnte man Hainstadt mit seinen 30 Brunnen als „Brunnen-Stadt“ bezeichnen. Der bekannteste ist der „Häuserbrunnen“. Dort sei vermutlich ein römischer Gutshof gestanden. Nach ehrenamtlicher Renovierung ist dort nun ein idyllisches Plätzchen. Rosemarie Sieglinde Winkler bedankte sich bei Ewald Gramlich für diesen interessanten Nachmittag.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019