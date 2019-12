Das 20. Türchen wird geöffnet

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1750 Euro liegen im 20. Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Mit zehn Gutscheinen im Wert von je 75 Euro hat sich die Gemeinschaftspraxis Dr. Schüßler, B. Wagner, I. Wagner, Dr. Elei beteiligt, verteilt auf die Nummern 3039, 6527, 2374, 3127, 5346, 3335, 8640, 3706, 2427, 2672. Fünf Bargeldpreise in Höhe von je 100 Euro kommen von der Kinderzahnarztpraxis Dr. Angelika Schüßler mit den Nummern 6093, 1111, 2424, 4710, 7864. Drei Bargeldpreise in Höhe von je 100 Euro hat die Weiss GmbH mit den Nummern 1253, 8933, 7278 in den Kalender gelegt. Vier weitere Bargeldpreise über je 50 Euro hat die German Russian Software Engineering GmbH in Höpfingen gespendet 4680, 1410, 8176, 3007. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019