Das 19. Türchen wird geöffnet

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1530 Euro liegen im 19. Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Darin beteiligt hat sich die Firma Hoffmann und Krippner mit einem iPad Air im Wert von 580 Euro mit der Nummer 5105. Über eine Wochenendausfahrt im Range Rover Evoque gespendet von Brückner und Hofmann Jaguar, Range und Land Rover im Wert von 500 Euro, darf sich der Besitzer der Nummer 2766 freuen. Zwei Schnuppergolfkurse im Wert von je 150 Euro hält der Golf Club Glashofen Neusaß mit den Nummern 1775, 7356 bereit. Sechs Salz/Gewürz Gutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von tomann marketing in Buchen verteilt auf die Nummern 3824, 5417, 6028, 1575, 6516, 6881. Die Gewinne gibt es in der Apotheke am Musterplatz.

