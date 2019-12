Das 18. Türchen wird geöffnet

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1434 Euro liegen im 18. Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Gutscheine über je 50 Euro der Volksbank Franken erhalten die Nummern 4257, 8506, 4555, 1887, 2500, 2519, 1229, 5601, 5704, 8024. Acht Preise in Form eines Vichy Sonnenschutzpaketes im Wert von je 35 Euro kommen von der Apotheke am Musterplatz 7158, 4034, 7790, 1822, 4831, 6792, 1644, 8103. Über einen Rundflug im Wert von je 120 Euro gespendet von Ursula Hammer dürfen sich die Besitzer der Nummern 1324, 8694 freuen. Vier Eintrittskarten für 2 Personen der Lions Party Time im Wert von je 66 Euro kommen ebenfalls von Ursula Hammer verteilt auf die Nummern 4656, 2581, 5667, 7455. Drei Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz im Wert von je 50 Euro kommen von LiCo Elektrotechnik Licht-Concept GmbH in Walldürn 8590, 6653, 3030.

Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019