Damen- und Herrenmode im Erdgeschoss

„Eichhorn Mode“ wird es auch im nächsten Jahr noch geben. Mit einer Mitarbeiterin will Marko Eichhorn im Erdgeschoss weitermachen.

Buchen. „Täglich kommen derzeit Kunden und fragen, wann wir denn nun schließen“, sagte Marko Eichhorn am Donnerstag gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Doch der Inhaber hat andere Pläne. Die Suche der Familie nach einem Nachmieter für die Immobilie blieb ohne Erfolg. Deshalb wird Marko Eichhorn das Modegeschäft in der Marktstraße ab dem nächsten Jahr in verkleinerter Form weiterführen. Im Februar wird das Erdgeschoss neu gestaltet, um dann im neuen Look die Frühjahrsmode präsentieren zu können.

Umfang geringer

Für das Obergeschoss kann sich Eichhorn die Unterbringung von Pop-up-Stores ebenso vorstellen, wie eine Untervermietung auf längere Sicht. Doch konkrete Pläne gebe es noch nicht. Sicher ist, dass der Verkauf im Erdgeschoss weiter geht und Damen- sowie Herrenmode weiterhin angeboten werden. „Natürlich nicht im selben Umfang, denn die Quadratmeterzahl sinkt von 190 auf 115“, erklärte der Inhaber.

Eichhorns Eltern werden sich komplett aus dem Geschäft zurück ziehen. Auch eine Mitarbeiterin könne künftig nicht mehr weiter beschäftigt werden. Gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin will Marko Eichhorn dann das Geschäft bestreiten.

Sein Amt als Vorsitzender der Aktivgemeinschaft will er bei der nächsten Wahl jedoch zur Verfügung stellen. Er werde zwar gern weiter mitwirken, will aber nicht mehr der sein, der vorne dran steht. „Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern, so dass ich nicht die nötige Zeit für so eine Aufgabe habe“, so Eichhorn.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019