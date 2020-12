Corona-Schnelltests in Buchen abgesagt

Buchen.Dr.Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, hat aufgrund der am Wochenende stark gestiegenen Infektionszahlen, die den Neckar-Odenwald-Kreis über Nacht an die Spitze des Infektionsgeschehens in Baden-Württemberg katapultiert haben, eindringlich darum gebeten, die für den 23. und 24. Dezember vorgesehene Schnelltestung abzusagen. Dies ist nun geschehen. An der Kreisspitze besteht die Sorge, dass Menschen sich nach der Testung sicher fühlen und ihre gefährdeten Angehörigen, die sie ohne Testung erst gar nicht besucht hätten, anstecken könnten. Der Landrat schreibt dazu: „Kontakte auf Null. Wir brauchen jede verfügbar Hand, damit das nicht zur ganzen Katastrophe wird.“ Der DRK-Kreisverband Buchen wird diesem Appell folgen und seine ehrenamtlichen Helfer bitten, statt der Schnelltest-Aktion des Sozialministeriums die Gemeinschaftseinrichtungen personell zu unterstützen, die durch Corona an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit geraten sind.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 20.12.2020