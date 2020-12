Corona-Lage spitzt sich dramatisch zu

Das Infektionsgeschehen im Neckar-Odenwald-Kreis hat sich am Wochenende noch einmal verschärft. Landrat Dr. Brötel sieht den Scheitelpunkt der zweiten Welle noch lange nicht erreicht.

Neckar-Odenwald-Kreis. Nachdem der Neckar-Odenwald-Kreis lange Zeit zu den am geringsten betroffenen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zählte, hat sich das Blatt am Wochenende endgültig gewendet.

