Corona als Beschleuniger

Es ist absolut nachvollziehbar und berechtigt, dass die Eirich-Geschäftsführung, vor allem in Person von Ralf Rohman, nun versucht, die positiven Zukunftsaussichten in den Mittelpunkt zu rücken. Und vermutlich ist das Traditionsunternehmen aus Hardheim auch auf einem guten Weg, sich in der Phalanx der Weltmarktführer im Mischmaschinen-Bau zu halten.

Ganz so fix darf man über die bis zu 120 Einzel- und Familienschicksale aber nicht hinweggehen. Das Freiwilligenprogramm verlief dann doch nicht ganz so harmonisch wie es dargestellt wird. Denn: Die Vermutung liegt doch nahe, dass die Handelnden bei Eirich in der Vergangenheit einige Entwicklungen auf dem Weltmarkt falsch eingeschätzt haben und die Mitarbeiter nun die Zeche dafür zahlen müssen. Corona hat das drohende Übel nur schneller sichtbar gemacht..

Wichtig ist nun, dass es einen solchen gravierenden personellen Einschnitt nicht wieder geben wird. Daran müssen sich die Verantwortlichen in Zukunft messen lassen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020