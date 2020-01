Buchen.Die Christbaumsammelaktion im Entsorgungskalender der AWN für 2020 wird auch in diesem Jahr in deren Auftrag durch die Jugendfußballer des TSV durchgeführt, und zwar am Samstag, 11. Januar. Um den Abholern die Arbeit zu erleichtern, soll vor allem bei Mehrfamilienhäusern eine kleine Notiz (Name, Hausnummer) am Baum angebracht werden, die eine Zuordnung erleichtert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.01.2020