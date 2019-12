„Caribic“-Revival brachte 16 000 Euro

Das „Help! Sommermärchen“-Team übergab den Erlös des „Caribic“-Revivals an zwei wichtige soziale Einrichtungen.

Götzingen/Buchen. Zur Übergabe der Spendenschecks aus dem Erlös des „Caribic“-Revivals 2019 des „Help! Sommermärchen“-Teams trafen sich die Vertreter der beiden diesmal zur Unterstützung ausgewählten Einrichtungen – die Schülerfirma „Namaste Nepal sAG“ der Abt-Bessel-Realschule (ABR) und die Ökumenische Hospizgruppe der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach – mit den Organisatoren der Benefiz-Veranstaltung im Foyer der Abt-Bessel-Realschule in Buchen.

Daniel Schäfer, verantwortlicher Lehrer für das Nepal-Projekt der ABR, hieß zu diesem besonderen Anlass willkommen und gab zum Auftakt einen kurzen Überblick über Idee, Organisation, Ziele und die seitherige Entwicklung der Nepal sAG sowie auch über die Kooperation mit dem „Help! Sommermärchen“-Team.

Grüße entbot auch „Help“-Vorsitzender Thilo Jaufmann, der die Nepal sAG und die Abt-Bessel-Realschule zu ihren bisherigen bemerkenswerten Erfolgen beglückwünschte.

Er stellte seinen Verein kurz vor und erläuterte dessen Vision der internationalen sozialen Hilfe für Kinder und Bedürftige. Dabei schlug er einen Bogen von der Nepal-Hilfe zur Hospiz-Unterstützung. Hospiz-Vorsitzender Bernhard Wörner stellte seine auf dem christlichen Menschenbild basierende Organisation sowie deren Arbeitsweise und Einsatzgebiet vor.

Stolzes Ergebnis

Verbunden mit einem Blick auf die „Caribic“-Historie dankte Thilo Jaufmann den Familien Seibold für die Bereitstellung des ehemaligen Disco-Areals für die Benefiz-Events und den ehrenamtlichen Helfern, die zum Erfolg beitrugen. Jaufmann konnte vermelden, dass man dank der vielseitigen Hilfen und der Unterstützung ein stolzes Ergebnis einfahren konnte: Unter großem Beifall übergab er Spendenschecks in Höhe von 12 000 Euro an die Nepal sAG sowie 4000 Euro an die Hospizgruppe. Die Vertreter beider Organisationen freuten sich und dankten für diese Unterstützung.

Im Anschluss an die Spendenübergabe informierte Projekt-Koordinator Schäfer im Rahmen einer Foto-Präsentation eingehend über das ABR-Nepalprojekt, das sich motiviert durch die enormen Schäden bei dem großen Erdbeben am Wiederaufbau der Schulen im Bezirk Gati engagiert – unter dem Slogan „Schüler bauen Schulen!“. Schäfer gab Aufschluss über die bisher realisierte Hilfen, über die Bedeutung des Wiederaufbaus der Schulen und des begleitenden Lehrer-Coachings, die bereits erreichten und noch anvisierten Ziele, wobei die „Help“-Unterstützung eine große Hilfe sei.

Er informierte die interessierten Zuhörer aber auch über die bereits erreichten Preise und Auszeichnungen der Nepal sAG bis hin zum „Ritterschlag“ durch Reinhold Messner, der der Schul-AG seine Anerkennung zollte. Nicht zu vergessen den von der Schul-AG aufgebauten Kaffee-Handel vom Erzeuger über den Röster bis zum Verkauf in Eigenregie auf „Fair-Trade-Basis“ sowie den unvergesslichen Auftritt beim Tigerenten-Club im SWR.

Natürlich gab es bei der Präsentation auch reichlich Information über Land und Leute Nepals. Eine Informations- und Diskussionsrunde mit Interessenten an der für 2020 projektierten nächsten Nepal-Exkursion beschloss den aufschlussreichen Nepal-Abend. jm

