Buntes Programm

Buchen.Im Mehrgenerationenhaus gibt es folgende Programmpunkte: Am Donnerstag, 5. Dezember, gibt es den Mittagstisch „Tischleindeckdich“. Von 11.30 bis 13.30 Uhr gibt es gegen eine Spende Schupfnudel-Sauerkraut-Auflauf. Ab 14 Uhr ist Spielenachmittag. Um 18 Uhr ist der Englischstammtisch „We are talking English – Englisch reden für jedermann“. Die Spielgruppe für Kinder von null bis sechs Jahren trifft sich am 6. Dezember von 9 bis 11 Uhr. Der Adventstreff für Jung und Alt ist am Nikolaustag, 6. Dezember, ab 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Gespräche, Begegnung und Gesang sollen neben weihnachtlichen Leckereien und verschiedenen weiteren Angeboten wie Briefen fürs Christkind und verschiedenen Basteleien im Mittelpunkt stehen. Die Gruppe „Buchen Vegan“ trifft sich am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr. Die nächste Woche startet am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr mit dem Offenen Treff ab 9 Uhr und der Sprechstunde des Tageselternvereins.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019