Buntes Programm

Buchen.Programmpunkte im Mehrgenerationenhaus: Am Dienstag, 19. November, gibt es unter dem Motto „Kochen-Genießen-Zusammensein“ ab 9.30 bis 12.30 Uhr für alle Interessierten eine gemeinsame Gestaltung des Vormittags, einschließlich gemeinsamem Kochen und Mittagessen. Ein Workshop der Agentur für Arbeit zum Thema „Bewerbung“ findet von 10 bis 19 Uhr statt. Line-Dance speziell für Anfänger und Neueinsteiger gibt es von 16.30 bis 17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Ab 19.30 Uhr treffen sich die erfahrenen Line-Dancer, es sind auch hier neue Interessierte willkommen. Der Treff für Pflegende Angehörige ist ab 19.30 Uhr. Am Mittwoch, 20. November, ist ab 15 Uhr Kaffeetreff.

Am Donnerstag, 21. November, gibt es den Mittagstisch „Tischleindeckdich“. Von 11.30 bis 13.30 Uhr gibt es gegen eine Spende Wiener Kartoffelgulasch. Ab 14 Uhr ist Spielenachmittag. Um 18 Uhr ist der Workshop Patientenverfügung und ab 19 Uhr der Spieleabend für Neugierige. Die Spielgruppe für Kinder von null bis sechs Jahren trifft sich jetzt wöchentlich freitags, so auch am Freitag, 22. November, von 9 bis 11 Uhr. Das offene Beratungsangebot der Arbeitsagentur zum Beruflichen Wiedereinstieg nach der Familien- oder Pflegezeit gibt es am Freitag von 9 bis 11 Uhr. Die Nächste Woche startet am Montag, 25. November, mit dem Beratungsangebot von „Blickpunkt Auge“ ab 11 Uhr. Abends um 19 Uhr ist Reparaturcafé und der Feng Shui Gesprächskreis „Beleuchtung zuhause“.

