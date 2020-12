Bunte Grußkarten gestaltet

Hainstadt.Mit Buntstiften, Wachsmalkreide, Glitzer und Papier ausgestattet, hat eine kreative Gruppe des Vereins Lebenshilfe Buchen und Umgebung zahlreiche weihnachtlichen Motive gestaltet. Die bunten Karten erreichen nun mit einem weihnachtlichen Gruß in den nächsten Tagen Geschäftspartner und Mitarbeiter der Firma Scheuermann und Heilig in der ganzen Welt.

Silke Heilig und Steffen Scheuermann von der Geschäftsführung des Unternehmens dankten dem vorsitzenden Bernd Rathmann und dem gesamten Team der Lebenshilfe für die ideenreich und bunt gemalten Weihnachtsbilder. Bei einem Besuch des Lebenshilfe-Zentrums am Dienstag überreichten Heilig und Scheuermann als Zeichen der Verbundenheit mit dem Verein eine Spende in Höhe von 5000 Euro. Damit sollen auch zukünftig wichtige Projekte ermöglicht und die Arbeit des Vereins unterstützt werden.

Das Team der Lebenshilfe fördert behinderte Menschen zu einem Leben in möglichst großer Selbstständigkeit und Freude. Der Verein will mit seiner Arbeit Offenheit, Begegnung und Akzeptanz im Umfeld für Menschen mit Behinderungen schaffen. So ist mit dem Lebenshilfezentrum ein Ort der Begegnung, der Betreuung, der Freude und Kreativität entstanden. Scheuermann und Heilig unterstützt dieses Engagement seit Jahren.

