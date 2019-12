Bungalowbau möglich gemacht

Buchen.Zur Errichtung von sechs Bungalows mit Garage (seniorenfreundliches Wohnen) auf einem Grundstück am „Götzinger Weg“ in Buchen ist die Änderung des Bebauungsplans „IX b – Eckenberg“ notwendig. Durch die Bauvoranfrage werden vor allem die Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich der Baugrenzen nicht eingehalten. Außerdem war der ursprüngliche Planungsgedanke in diesem Bereich die Ermöglichung des Baus von zwei Mehrfamilienhäusern. Bei einer Enthaltung sprach sich das Gremium für die Ermöglichung des Bungalowbaus aus. Die Kosten für die Bebauungsplanänderung werden vom Investor getragen. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019