Bürgermeister-Wahlen in Buchen am 28. November

Buchen.Buchens Bürger sind am Sonntag, 28. November, aufgerufen, den Bürgermeister für die nächsten acht Jahre zu wählen. Diesen Termin legte der Buchener Gemeinderat am Montag auf seiner digitalen Sitzung fest. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, dann erfolgt diese am Sonntag, 12. Dezember. Das Ende wurde auf Dienstag, 2. November, 18 Uhr, festgelegt. Bei einer eventuellen Stichwahl wäre es Mittwoch, 1. Dezember, 18 Uhr. Bisher hat Amtsinhaber Roland Burger bekannt gegeben, dass er wieder erneut kandidieren werde.

