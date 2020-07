Bürgerbüro geschlossen

Buchen.Im Bürgerbüro im Rathaus wird von Mittwoch, 8., bis einschließlich Freitag, 11. Juli, umgebaut. In dieser Zeit steht das Bürgerbüro nicht für den normalen Publikumsverkehr zur Verfügung. In unaufschiebbaren Angelegenheiten kann vorab ein Termin unter Telefon 06281/31105 vereinbart werden. Weitere Ausweichmöglichkeiten bestehen in den Ortschaftsverwaltungen in Hettingen (Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 11 und 17 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr) und in Hainstadt (Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 16.30 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr). Hier ist der Zugang nicht barrierefrei. Ab Montag, 13. Juli, hat das Bürgerbüro im Rathaus wieder ab 8 Uhr geöffnet.

