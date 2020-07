Bürger sind willkommen

Buchen.Der CDU-Stadtverband und die Junge Union Buchen starten am 25. Juli zur jährlichen Radtour rund um Buchen. Beginn ist um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Die Route führt zunächst in Buchen zur Baustelle am BGB. Dort wird der Bauleiter Nico Hofmann eine Baustellenführung anbieten.

Hochwasserschutz

Anschließend werden die Maßnahmen zur Renaturierung und zum Hochwasserschutz der Morre am Lohplatz begutachtet. Auch hier werden detaillierte Informationen angeboten.

Anschließend geht die Radtour weiter nach Bödigheim. Auch in Bödigheim geht es um das Thema Hochwasserschutz am Hiffelbach. Zum Abschluss kehrt die Radgruppe im Biergarten des Restaurants Paganini in Buchen ein. Die Bundestagsabgeordneten Nina Waken und Alois Gerig haben auch ihre Teilnahme zugesagt.

Willkommen sind alle Bürger, die neben einer gemütlichen Radtour auch Interesse an der Kommunalpolitik und Stadtentwicklung haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um die Hygieneregeln einhalten zu können, sollten alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz mitnehmen, um diesen gegebenenfalls kurzzeitig aufsetzen zu können.

