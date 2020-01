Buchpreis für Max Mayerhöfer

Buchen/Stuttgart.Die evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg zeichneten am heutigen Mittwoch zum 17. Mal die Preisträgerinnen und Preisträger des landesweiten Schülerwettbewerbs „Christentum und Kultur“ aus. Der erste Preis ging an Anna Adler vom Gymnasium Hechingen. Unter dem Titel „Mensch 4.0: ein faustischer Homo Deus?“ verglich sie in ihrer Arbeit das Streben des heutigen Menschen nach Allwissen und Allmacht in der digitalen Welt mit dem goethianischen Doktor Faustus. Die schriftliche Ausarbeitung, die auch durch ihre sprachliche Reife für sich allein schon überzeugte, wurde von ihr um einen Film ergänzt, der nochmals die Thematik des Menschen, der ständig über sich hinauswächst, bildlich in Szene setzte und musikalisch eindrucksvoll untermalte.

Ethische Abwägungen

Dr. Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, verwies bei der Preisverleihung darauf, dass der postmoderne Mensch des 21. Jahrhundert bereits viel von dem aufgegriffen habe, wovon Goethe sich anhand der Figur des Heinrich Faust nur eine Fiktion machte. Nur mit Hilfe der Technik solle die Biologie des Menschen optimiert oder überwunden werden, gab er zu bedenken. „Medizinischer Fortschritt, der Krankheit heilt, Menschen gesund macht und ihnen ermöglicht, am Leben teilzunehmen, ist ein großer Segen. Kritisch ist der technische Fortschritt allerdings dort, wo er Entwicklungen befördert, die das Menschsein mit seiner Leiblichkeit, Verwundbarkeit und seiner Singularität strategisch abzuschaffen versuchen, und daraus ökonomischen Nutzen zieht.“ An die Preisträger gewandt sagte der Bischof: „Ethische Abwägungen werden oft als hinderlich eingestuft und der freie Markt würde oft gerne auf sie verzichten. Für die langfristige Durchsetzungskraft einer technischen Innovation braucht es jedoch die ethische Urteilsbildung des Menschen“. Ein Buchpreis ging an Max Mayerhöfer vom Burghardt-Gymnasium in Buchen. Insgesamt hatten sich 65 Teilnehmer mit 48 Arbeiten beteiligt.

