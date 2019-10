Buchener Projekt ein voller Erfolg

Buchen.Der zweite Pflegeeinsatz des Umweltressorts des Deutschen Alpenvereins der Sektion Buchen für das Projekt „Blühender Naturpark“ fand statt. Im Bereich des Schulzentrums an der Morre fanden sich bei strahlender Herbstsonne mehrere Vereinsmitglieder und ein Mitglied des Stadtrates an der Kletterhalle in Buchen ein.

Von dort ging es zur Blühwiese, wo schon die ersten fleißigen Freiwilligen fest am Mähgut zusammenrechen und Schubkarren beladen waren. Wegen der Bodenschonung wurde alles händisch in den Schulhof geschafft und, um den mageren Standort mit den Blühpflanzen zu erhalten, abtransportiert. Dank der tatkräftigen Hilfe der Ehrenamtlichen konnte die Aktion rasch vonstatten gehen.

Auch für eine Stärkung war natürlich gesorgt. Damit ging eine erfolgreiche Aktion des Umweltressorts zu Ende.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019