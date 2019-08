Buchener Historie kindgerecht vorgestellt

Buchen.Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Argumente für Buchen gibt es jedenfalls auch behufs Geschichtsträchtigem und Sehenswürdigem in Hülle und Fülle, was die im Rahmen des Feriensommers am Dienstag ausgerichtete Kinder-Stadtführung mit Susanne Dambach und den kleinen „Stadttouristen“ mit viel Feingefühl erklärte. Der Rundkurs startete an der Marienstatue, die Dambach in Verbindung mit dem Madonnenländchen brachte. Noch interessanter aber mutete der imposante Stadtturm an: Nur wenige Schritte neben dem Bildstock thront der letzte Verbliebene der einst vier Buchener Stadttürme, der die Kinder vor allem durch seine Größe besonders faszinierte.

Hier erklärte die Stadtführerin, dass Buchen dereinst nur an vier Stellen zugänglich war und die Stadttürme in Sachen „Kommunikation“ eine wichtige Rolle inne hatten: Sobald vom Wartturm aus Gefahren oder Feinde in Sicht waren, wurde das durch Flaggen oder Trompetensignale kundgetan, was man auf der Spitze des um 1280 errichteten Stadtturms gut mitbekam. Weiter ging es entlang des früheren Stadtgrabens, der das mittelalterliche Buchen gleichsam vor Angriffen schützte. „Wer damals nach Buchen wollte, musste entweder durch eines der vier Tore oder das tiefe Wasser“, hielt Dambach fest und zeigte den Kindern das sogenannte „Storchennest“, das früher als Wehrturm diente.

Buntsandstein und Muschelkalk

Vorbei an der ehemaligen Alten Küferei marschieree der Tross an den Joseph-Martin-Kraus-Platz und auf den Museumshof, wo Dambach den Mädchen und Jungen das Belz’sche Haus und den Steinernen Bau vorstellte, in dem das Bezirksmuseum Buchen untergebracht ist. In Anlehnung an das „Museum zwischen Bauland und Odenwald“ ging sie kindgerecht auf den Übergang zwischen dem Buntsandstein des Odenwalds und dem Muschelkalk des Baulands ein. Entlang der Stadtmauer führte der Weg zur Stadtkirche St. Oswald und schließlich durch die Innenstadt zurück zur Marienstatue.

Hier wurde auch ein Rätsel gelöst, das Dambach auf gekonnte Weise in die spannende Führung einbaute: Humorvoll erläuterte sie den Kindern die tiefere Bewandtnis des Buchener Bleckers und lieferte mit der lockeren, herzlichen Gestaltung der „Stadtwanderung“ sowie jeder Menge interessanter, auch für die Kleinen gut greifbar aufbereiteter Hintergrundinformationen ein klares Bekenntnis dafür, auch die Heimat immer wieder auf ein Neues zu entdecken. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019