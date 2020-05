Buchener bei der SWR-Landesschau

Buchen.Zusammen mit dem Landesschau-Wetterreporter Michael Kost ist Gebhard Ackermann aus Buchen am Dienstag zu Gast im SWR-Studio von Landesschau Baden-Württemberg. Der Waldbesitzer wird ein Jahr lang Besuch vom Wetterreporter-Team erhalten und für Wetterbeiträge bei der Waldarbeit begleitet. Dabei lernen die Zuschauer den Buchener persönlich, aber auch die Härte und Herausforderungen näher kennen, die mit der Waldbewirtschaftung einhergehen. Warum die Wahl auf Gebhard Ackermann gefallen ist, das verrät Wetterreporter Michael Kost in der Sendung, die von 18.45 bis 19.30 Uhr live ausgestrahlt wird und danach in der ARD-Mediathek verfügbar ist.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.05.2020