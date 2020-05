Brücke am Lohplatz wird abgerissen

Buchen.Die Arbeiten der Hochwasserschutzmaßnahme und naturnahen Gestaltung an der Morre im Bereich Lohplatz beginnen am Montag, 25. Mai. Darüber informierte die Stadt in einer Pressemitteilung.

In der Gemeinderatssitzung am 19. Februar wurden die Arbeiten an die Firma Mackmull aus Elztal-Muckental vergeben. Als eine der ersten Arbeiten wird die dortige, ältere Holzbrücke (am oberen Eingang zum Lohplatz von der Amtstraße herkommend) abgerissen und es wird in diesem Bereich eine Baustellenzufahrt geschaffen. Zur Querung der Morre können die Fußgänger auf die Brücke bei der „Alla hopp!“-Anlage/Jakob-Mayer-Platz ausweichen.

Einschränkungen und Sperrungen gibt es während der Bauphase bei den Fußgängerwegen ab der Sparkasse entlang der Morre.

Nach der bereits erfolgten, erfolgreichen Umsetzung der Gewässerabschnitte „Schulareal“ und „Schüttstraße“ beginnen nun die Arbeiten in und an der Morre im „Lohplatzareal“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.05.2020