Buchen.Auf dem Firmengelände einer Zimmerei in der Röntgenstraße sind am Samstagabend zwei Gabelstapler in Brand geraten. Gegen 20.30 Uhr war der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Vor Ort fanden Feuerwehr und Polizei zwei brennende Gabelstapler vor. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen schnell zu löschen. Das Betriebsgebäude und auf dem Gelände gelagertes Holz blieben unversehrt.

Verursacht hatte den Brand ein 47-jähriger Mitarbeiter, der in einer Feuertonne Holz verbrannte. Um Holz nachzulegen war er mit einem Gabelstapler zu dicht an die Tonne herangefahren. Nachdem der Gabelstapler Feuer gefangen hatte, fuhr er diesen auf den ursprünglichen Platz zurück, um ihn zu löschen. Dabei fing ein direkt daneben abgestellter weiterer Gabelstapler ebenfalls Feuer.

Bei der Befragung des Mannes bemerkten die Polizeibeamten, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020