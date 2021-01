BMW kollidierte mit Einkaufswagen

Bödigheim/Buchen.Mit einem Einkaufswagen kollidierte ein BMW-Fahrer am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Bödigheim und Buchen.

Ein dunkel gekleideter Fußgänger schob den Wagen am Fahrbahnrand entlang und verlor die Kontrolle über den Wagen, so dass dieser in Richtung Fahrbahnmitte rollte. Laut Polizei fuhr in diesem Moment der Autobahnfahrer aus Richtung Buchen kommend an die Gefahrenstelle heran. Es gelang ihm nicht mehr auszuweichen, und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger, der noch versuchte den Wagen festzuhalten, wurde nicht verletzt. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

