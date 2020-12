Blutspendetermin in Hettingen

Hettingen.Ein Blutspendetermin findet am Dienstag, 5. Januar, von 13.30 bis 19.30 Uhr im Lindensaal, Schwedensteinstraße 27, statt. Um in den genutzten Räumlichkeiten den Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Spende nur mit Online-Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/buchen-hettingen-lindensaal statt. Spender sollen nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronavirus- Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren.

Bei Fragen steht die kostenlose Hotline unter Telefon 0800/1194911 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung.

