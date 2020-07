Blutspender erhielten Auszeichnungen

Einbach.In der Ortschaftsratssitzung in Einbach führte Ortsvorsteher Jochen Kraus die Blutspenderehrung durch. Er bedankte sich bei den Geehrten für die Bereitschaft, Blut zum Wohle der Gemeinschaft zu spenden und damit auch Leben zu retten. Zunächst gab der Ortsvorsteher einen Einblick in die Thematik der Blutspende, ehe er die Urkunden und goldenen Ehrennadeln für zehnmaliges Spenden an Reinhard Mairhofer und Christian Schäfer überreichte. Er dankte ihnen auch im Namen von Bürgermeister Roland Burger, von dem er auch noch ein kleines Präsent übergeben durfte. Bild: Ortschaftsrat

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020