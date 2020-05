Blühfläche wird sich deutlich erweitern

Götzingen.Auf der „Hummelwiese“ wurde im vergangenen Jahr eine spezielle klima- und landschaftsbezogen zusammengestellte Samenmischung mit über 50 Wildblumen ausgesät. Diese Blühwiese hat das trockene Frühjahr relativ gut überstanden und kommt jetzt in ihre Blühphase. Mit 2,5 Hektar ist das die aktuell größte Wildblumenwiese im Rahmen des Programms „Hier blüht Ihnen was!“ des Naturparkes Blühender Naturpark Neckartal-Odenwald.

Spaziergänger und Naturfreunde werden durch eine eigens aufgestellte Info-Tafel detailliert auf das Projekt zum Schutz und Erhalt der Artenvielfalt hingewiesen. Mit vier weiteren Grundstücken zusammen umfasst dieses Programm auf Gemarkung Götzingen derzeit über zehn Hektar Wildblumenwiesen. Deren naturnahe Unterhaltung und nachhaltige Pflege dieser Flächen ist ganz auf eine zielorientierte und pflanzenbezogene Bewirtschaftung ausgerichtet.

Erhalt der Pflanzenvielfalt

Deren erste Mahd erfolgt nach traditioneller landwirtschaftlicher Gepflogenheit in aller Regel erst nach dem Jakobi-Tag, dem 25. Juni (Gedenktag es Apostels und Märtyrers Jakobus, auch Namenspatron des Jakosweges). Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Samen ausfallen und der Erhalt der Pflanzenvielfalt auf den Wiesen gesichert ist. Deren zweiter Schnitt im Herbst ist dann der Wanderschäferei vorbehalten. Da diese Wiesen außerdem nicht gedüngt werden und völlig naturbelassen bleiben, bieten sie neben der Insektenwelt auch ein ideales Umfeld für die Vogelwelt, und das ganz besonders für die extrem gefährdeten Bodenbrüter.

Gerade jetzt in der Corona-Krise wird die Bedeutung der Natur für unser Leben von vielen Menschen wieder deutlicher registriert. Sie nehmen beim Aufenthalt im Grünen die Vielseitigkeit der Landschaft und die Vielfalt der regional erzeugten Lebensmittel wieder mit anderen Augen wahr, die heimische Landwirtschaft gewinnt deutlich an Wertschätzung. Da Götzinger Landwirte noch weitere Flächen kurzfristig in diese Maßnahme einbringen werden, wird sich die Blühfläche nochmals deutlich erweitern. Die damit zukunftsorientiert gestaltete und langfristig gesicherte großflächige Pflanzenvielfalt erbringt einen erheblichen und effektiven Beitrag zu dem für Umwelt und Zukunft so eminent wichtigen Bienen- und Insektenschutz und damit auch der nachhaltigen Naturpflege. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.05.2020