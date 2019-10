Bildstöcke, Fastnacht, Oktoberfest und Frühschoppen

Stürzenhardt.Zwei Vereine gibt es in Stürzenhardt: die Feuerwehr und den Jugend- und Heimatverein. Beide arbeiten eng zusammen – zum Wohl des Dorfes.

Fünf Bildstöcke stehen auf der Gemarkung von Stürzenhardt. Wie Bernhard Mechler, Vorsitzender des Jugend- und Heimatvereins sagt, habe der Verein die Kleindenkmäler in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen restaurieren lassen. Die Votivtafel des Bildstocks auf der Höhe in Richtung Steinbach ist allerdings mit Flechten bedeckt und die Inschrift am Sockel zugewachsen. Die Arbeit geht dem Verein also nicht aus.

Gemeinsamer Treffpunkt

Ansonsten kümmert sich der Verein gemeinsam mit der Feuerwehr um den wöchentlichen Frühschoppen sonntagmorgens im alten Rathaus. Wie sich Bernhard Mechler erinnert, kamen auf diese Idee mit dem Frühschoppen die Verantwortlichen von Feuerwehr und Jugend- und Heimatverein vor etwa zwölf Jahren. Denn damals schloss die einzige Gaststätte im Dorf und man hatte keinen gemeinsamen Treffpunkt mehr. In Absprache mit der Stadtverwaltung richtete man im alten Rathaus in dem schon vorhandenen Raum einen Gastraum ein. Die Vereine übernehmen im Wechsel die Bewirtung. Der Erlös wird geteilt: Eine Hälfte erhält die Stadt Buchen. Diese spart das Geld für Projekte, die die Vereine beziehungsweise die Einwohnerschaft in Stürzenhardt realisieren wollen. Die andere Hälfte erhalten die beiden Vereine für satzungsgemäße Zwecke.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle für den Jugend- und Heimatverein ist der Schmutzige Donnerstag in Buchen. Dort betreibt er alljährlich den „Sterzt Saloon“. Seine Finanzen bessert der Verein zudem mit dem jährlichen Oktoberfest auf. Und selbstverständlich bezahlen die 47 Mitglieder Jahresbeiträge.

Vor zwei Jahren richtete der Jugend- und Heimatverein einen Spielplatz im Ort ein. Dieser kostete insgesamt 22.500 Euro. Der Jugend- und Heimatverein Stürzenhardt steuerte 5000 Euro dazu bei. Die „Bergzipfel“, ehemals „Prüchelbubn“ genannt, beteiligen sich jedes Jahr am Rosenmontagsumzug in Buchen.

Außerdem organisiert der Verein Wanderungen und Ausflüge für seine Mitglieder. Vor Jahren organisierte der Jugend- und Heimatverein jährlich eine Sonnwendfeier mit großem Feuer und gemeinsamen Grillen. „Das war zwar immer schön“, sagt Mechler. „Aber statt Holzabfälle haben die Leute immer mehr Müll zum Verbrennen abgeliefert.“ Zudem seien die Vorschriften für solche Veranstaltungen verschärft worden. Und auch die zunehmende Trockenheit im Sommer in den vergangenen Jahren erschwerte es, das Sonnwendfeuer zu organisieren. Aus diesem Grund verzichtet man darauf.

2006 entstanden

Der Jugend- und Heimatverein Stürzenhardt ist im Jahr 2006 auf Initiative des damaligen Ortsvorstehers Manfred Ballweg-Moe entstanden. Seine Frau, Sabine Moe, war die erste Vorsitzende. Bernhard Mechler steht seit dem Jahr 2016 dem Verein vor. Von den 47 Mitgliedern sind sechs Jugendliche. mb

