Bild kein eindeutiger Nachweis

Buchen.Auf einem Foto, das am 24. Januar im Raum Buchen aufgenommen wurde, ist möglicherweise ein Wolf zu sehen. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) und Umweltministerium haben die Wildtierbeauftragten und die Verbände der Nutztierhalter darüber informiert, dass sie es für möglich halten, dass sich in der Gegend ein Wolf aufhält. Dies erklärte das Ministerium in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Beobachtungen melden

Das Bild selbst stuft die FVA zwar nicht als eindeutigen Nachweis ein. Aber bereits im Dezember war auf einem Bild aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) eindeutig ein Wolf zu sehen. FVA und Umweltministerium bitten um erhöhte Aufmerksamkeit, Beobachtungen sollten unverzüglich an die FVA gemeldet werden.

Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt außerhalb der Förderkulisse Wolfsprävention im Nordschwarzwald. Bei noch unzureichendem Herdenschutz können kurzfristig über die FVA die vom Umweltministerium bereitgestellten Notfall-Zaunsets und das Flatterband mit Stangen für 1,2 Meter Höhe ausgeliehen werden.

