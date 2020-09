Biergarten-Besucher trotzten dem Regen

Buchen.Der Biergarten auf dem Joseph-Martin-Kraus-Platz war auch am vergangenen Wochenende sehr begehrt. Zwar waren die meisten Blätter schon von den Kastanienbäumen gefallen. Die Besucher genossen dennoch das idyllische Ambiente rund um den Brunnen. Als es am Samstagabend anfing zu regnen, holten viele Gäste ihre Regenschirme heraus und harrten aus, bis der Regen aufhörte. Organisatorin Katja Steimer hatte für den Samstagabend den Musiker David Hanselmann engagiert, bekannt aus der Fernsehshow „The Voice of Germany“ und als Tourneemusiker der Band „Pur“.

Am Freitag unterhielt im Rahmen der Aktionsreihe „Genieß dei Buche“ der Zauberer Bennini vor allem junge Besucher in der Innenstadt mit seinen Ballonfiguren. Außerdem lockten Gastronomen mit leckeren Speisen und Getränken auf dem Marktplatz. Die Geschäfte hatten am Freitag bis 20 Uhr geöffnet. mb

