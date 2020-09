Bienen-Ragwurz zu bestaunen

Götzingen.Die Natur hält immer wieder Überraschungen parat, geht selbst in einem sehr trockenen Sommer „ihren Weg“. So hat offensichtlich das seltenere Mähen des Rasens in diesem Sommer in einem Hausgarten erstmalig das Erscheinen und Überleben einer wirklich extrem seltenen Pflanze, einer Rarität mit exotischer Blütenpracht, ermöglicht – der Bienen-Ragwurz (Ophrys apiferia) aus der Orchideen-Familie. Sie war ob ihrer Seltenheit 1995 „Blume des Jahres“. Das Besondere an dieser Ragwurz ist die bienenähnliche Blühlippe. Sie ist stark gefährdet und steht daher in Deutschland unter Naturschutz, steht auch auf der „Roten Liste“ schützenswerter Pflanzen. jm

