Biemer und Schwender 40 Jahre aktiv

„Ohne Abschied gibt es keinen Neuanfang“, so Bürgermeister Roland Burger bei der Jahresabschluss-Sitzung. Neben Ehrungen gab es auch zahlreiche Verabschiedungen.

Buchen. Nachdem Pfarrerin Irmtraud Fischer und Dekan Johannes Balbach in einer ökumenischen Segensfeier die anstehenden Veränderungen, den Abschied und den Neuanfang in den Blick genommen hatten, begann die eigentliche Jahresabschlusssitzung, die ganz im Zeichen der durch die Kommunalwahl ausgelösten personellen Veränderungen und der Ehrungen stand.

Zunächst wurden langjährig aktiven Mandatsträger geehrt. Für zehnjährige Gremienmitgliedschaft wurden Stadträtin Simone Farrenkopf, Stadtrat und Ortschaftsrat Klemens Gramlich, Stadtrat und Ortschaftsrat Roland Linsler sowie Stadtrat Manfred Röckel ausgezeichnet. Für 20- jährige Gremienmitgliedschaft wurden mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber Stadtrat Martin Hahn, Stadträtin, Ortschaftsrätin und Ortsvorsteherin Regina Schüßler sowie Stadtrat, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Wolfgang Schwab geehrt. Für 25-jährige Gremienmitgliedschaft bekam Bernhard Bechtold die Ehrennadel des Gemeindetages. Er ist seit 2014 Ortsvorsteher in Rinschheim, gehört bereits seit 1994 dem Ortschaftsrat an und hat Rinschheim von 1999 bis 2014 auch als Stadtrat vertreten. Für 30 Jahre erhielt Roland Ohnhäuser das Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold. Er ist seit 2004 Ortsvorsteher von Oberneudorf und gehört dem Ortschaftsrat bereits seit 1989 an.

„Besondere Ehrungen sind die Auszeichnungen für 40-jährige Gremienmitgliedschaft“, unterstrich der Rathauschef. Das Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold mit Lorbeerkranz wurde Willi Biemer und Volker Schwender verliehen. Willi Biemer ist seit 1980 Ortschaftsrat. „Als Stadtrat bist Du seit 1984 eine feste Größe und vertrittst mit viel Engagement Deinen Stadtteil Götzingen“, verdeutlichte Burger. Volker Schwender ist bereits seit 1980 im Stadtrat von Buchen. „Als dienstältestes Mitglied des Gemeinderats haben Sie dieses Jahr nach der Wahl die Vereidigungsformel für alle Gremienmitglieder gesprochen“, erinnerte der Bürgermeister. Beide Geehrten haben laut Burger die Gremienarbeit über 40 Jahre „in besonderer Weise mitgeprägt“.

Personalwechsel

Da die Kommunalwahlen stets zu einem Personalwechsel im Gemeinderat führen, gab es auch Verabschiedungen aus dem Gremium. „Ein am Bürger- und Standortinteresse orientierter Politikstil wurde und wird im Buchener Gemeinderat über die Grenzen der politischen Gruppierungen gepflegt. Gerne bedanke ich mich deshalb bei Ihnen allen für die gute, menschlich faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, meinte das Stadtoberhaupt. Verabschiedet und geehrt wurden Max Fischer, Theo Häfner, Dr. Martina Scholz-Kahl, Peter Bauer, Anthea Fischer, Arno Scheuermann und Rudolf Gremminger. Max Fischer, der die Ehrennadel des Gemeindetages erhielt, war von 1989 bis 1999 erstmals im Rat. Nach fünf Jahren Pause wurde er 2004 erneut gewählt und stand bis 2019 insgesamt 25 Jahre in kommunal-politischer Verantwortung.

Theo Häfner wurde bei seiner Verabschiedung für 20 Jahre Gremienmitgliedschaft mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber geehrt. Als langjähriger Bürgermeisterstellvertreter wurde Häfner zudem mit der von Davor Manovic neu geschaffenen Ehrengabe das Stadt Buchen, die auch an alle scheidenden Ortsvorsteher ging, besonders ausgezeichnet.

Dr. Martina Scholz-Kahl war Stadträtin von 2004 bis 2009 und dann wieder seit 2014. Sie wurde für zehn Jahre Gremienmitgliedschaft geehrt. Ebenfalls verabschiedet wurden Peter Bauer, Ortschaftsrat in Hettingen von 2004 bis 2014 und Stadtrat von 2009 bis 2019; Anthea Fischer, 2014 als jüngstes Mitglied, nur einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag, in den Buchener Gemeinderat gewählt; Arno Scheuermann, der von 2014 bis 2019 im Gremium mitgewirkt hat, und Rudolf Gremminger, der als Nachrücker für Dr. Jens Diehm für rund zehn Monate im Gemeinderat aktiv war.

„Wir haben heute die beachtliche Zahl von neun Ortsvorstehern zu verabschieden. Eine echte Zäsur. Diese hohe Zahl zeigt nicht nur eine Veränderung, sondern auch einen Generationenwechsel an der Spitze unserer Stadtteile an“, erklärte Roland Burger. Verabschiedet wurden Egbert Fischer, Hermann Fischer, Günther Müller, Bernd Rathmann, Clemens Schölch, Dieter Weber, Hubert Henn, Volker Mackert und Manfred Ballweg-Moe.

Sprecher der Ortsvorsteher

Egbert Fischer war als Ortsvorsteher von Götzingen bis zum Herbst auch Sprecher seiner Ortsvorsteherkollegen. „Dir wurde bei Deiner Verabschiedung in Götzingen am 15. November ein herausragendes Engagement für das Wohl Götzingens bescheinigt“, erinnerte Burger. Seit 1989 war Fischer Ortschaftsrat, seit 2000 Ortsvorsteher und erhielt für 30-jährige Gremienmitgliedschaft das Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold. 15 Jahre lang war Hermann Fischer Ortsvorsteher von Bödigheim und hat von 2004 bis 2015 die Interessen Bödigheims auch im Stadtrat vertreten. Eine Besonderheit seiner Amtszeit sei der Zusammenschluss des Kindergartens mit der Grundschule zum Bildungshaus gewesen. Als Förster bleibt Fischer dem Gremium beziehungsweise der Stadtverwaltung erhalten.

In Hettigenbeuern sei eine Ära zu Ende gegangen, als Günther Müller nach 25 Jahren verabschiedet wurde. „Du warst ein Glücksfall für Hetigenbeuern, da ist sich die Dorfgemeinschaft einig“, so Burger. Viele Projekte wie die Ortsdurchfahrt mit der neuen Brücke, die 700-Jahr-Feier und der Ausbau der Hornbacher Steige seien in dieser Zeit umgesetzt worden. Müller war seit 1989 im Ortschaftsrat und seit 1994 Ortsvorsteher. Für 30-jährige Gremienmitgliedschaft erhielt er das Verdienstabzeichen in Gold, für 25 Jahre Ortsvorstehertätigkeit die Stele des Ge-meindetags.

Stadtrat und Ortsvorsteher Bernd Rathmann habe für Hainstadt sehr viel geleistet. Als Stadtrat brachte er sich von 1999 bis 2019 ein und war langjähriger Fraktionsvorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion und zuvor Sprecher der Ortsvorsteher. Dem Ortschaftsrat gehört Rathmann seit 1989 an und wurde 1996 zum Ortsvorsteher gewählt. Für seine 30-jährige Gremienzugehörigkeit wurde er mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold ausgezeichnet.

Ortsvorsteher Clemens Schölch wurde bereits 1968, lange vor der Gemeindereform, in den Gemeinderat der damals noch selbständigen Gemeinde Hollerbach gewählt. Von 1975 bis 1984 hat er sich als Ortschaftsrat und stellvertretender Ortsvorsteher in Hollerbach engagiert, 1994 wurde er zum Ortsvorsteher gewählt, ab 1999, nachdem das zwischenzeitlich durch seine Tätigkeit im Stadtbauamt rechtlich nicht möglich war, gehörte er erneut dem Ortschaftsrat an und war 25 Jahre Ortsvorsteher. Für seine 30-jährige Gremienmitgliedschaft erhielt er das Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold und als besondere Auszeichnung die Stele des Gemeindetags.

Ortsvorsteher Dieter Weber war ein Vierteljahrhundert Ortsvorsteher von Waldhausen. Dem Ortschaftsrat gehörte er seit 1984, also 35 Jahre lang, an. „Bei Deiner Verabschiedung vor Ort hat die Dorfgemeinschaft Deinen umfassenden Einsatz für Waldhausen anerkannt, weil Du die Geschicke über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hast und stets aktiv vorausgegangen bist“, sagte Roland Burger. Auch er wurde mit der Stele des Gemeindetags ausgezeichnet.

Zehn Jahre lang war Hubert Henn Ortsvorsteher seines Heimatdorfes Einbach. In seiner Amtszeit wurde laut Burger unter anderem das Vorzeigeprojekt „Backhaus Einbach“ mit einer Leader-Förderung realisiert. Henn bleibt Stadt- und Ortschaftsrat und wurde für 20-jährige Gremienmitgliedschaft mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber ausgezeichnet. Volker Mackert war Ortschaftsrat seit 1999 und Stadtrat von 1999 bis 2014. Im Jahr 2000 wurde er zum Ortsvorsteher von Hettingen gewählt. Er habe viel für den nach der Kernstadt bevölkerungsreichsten Buchener Stadtteil bewirkt. Der Abschied sei für ihn nicht leicht gewesen. Für seine 20-jährige Gremienmitgliedschaft erhielt er in Abwesenheit das Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber. Stadtrat und Ortsvorsteher Manfred Ballweg-Moe, der gerade auf Kreuzfahrt ist, wurde 2004 zum Ortsvorsteher von Stürzenhardt gewählt. Viele Maßnahmen wie der Rathausausbau, ein Spielplatz oder die Schaffung von Bauplätzen wurden unter seiner Regie umgesetzt.

Außenwirkung mitgeprägt

Auch Fachbereichsleiter Wolfgang Mackert, der zum Jahresende in den Ruhestand geht, wollte der Bürgermeister für sein Engagement danken. Er habe den damals brachliegenden Bereich Tourismus neu aufgebaut. „Diese Pionierleistung hat die Außenwirkung unserer Stadt maßgeblich geprägt“, lobte Burger. Im Oktober 2009 sei ihm als Fachbereichsleiter die Verantwortung für die Themen Kultur und Touristik übertragen worden.

Ein besonderes Abschiedswort richtete der Rathauschef zum Abschluss an den Leiter der Buchener Lokalredaktion der RNZ Fritz Weidenfeld. Auch er geht zum Jahresende in den Ruhestand. Für seine Arbeit und sein Engagement wurde er mit der Ehrengabe der Stadt Buchen ausgezeichnet. borg

