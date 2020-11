Bianca Seitz ist Vorsitzende

Hainstadt.Aufgrund der angespannten Corona-Lage in Hainstadt wurde die erste konstituierende Elternbeiratssitzung Anfang November an der Grundschule Hainstadt vorsorglich abgesagt. In einem ausführlichen Protokoll informierte die Schulleiterin Miriam Englert-Hanak deshalb die gewählten Elternvertreter der einzelnen Klassen unter anderem über die aktuelle Unterrichtssituation und den aktuellen Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Derzeit werden 116 Kinder in sechs Klassen von insgesamt acht Lehrkräften unterrichtet. Als neue Lehrkräfte kamen mit Beginn dieses Schuljahres Rebekka Herbst und Erik Hilbert an die Schule. Das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird wieder gut angenommen und derzeit von 35 Kindern besucht.

Die Modernisierungsmaßnahmen im und rund um das Schulhaus werden auch in diesem Schuljahr fortgesetzt. Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Alle Klassenräume wurden über die Sommerferien mit Bildschirmen und Dokumentenkameras ausgestattet. Mittels der angeschafften Endgeräte für jede Lehrkraft kann der bereits genehmigte Medienentwicklungsplan der Schule weiter umgesetzt werden.

Offene Zusammenarbeit

Im Unterricht können die Lehrkräfte Medien zur besseren Visualisierung von Arbeitsaufträgen nutzen und einzelne Schülerergebnisse für die ganze Klasse sichtbar machen. Mit der baldigen Aktivierung des WLAN-Netzes haben die Lehrkräfte dann auch die Möglichkeit, Video- und Tonaufnahmen aus dem Internet sinnvoll einzubeziehen, sowie Präsentationen und Bildmaterial vorzubereiten. Die Rektorin wünscht sich eine offene, vertrauensvolle und gewinnbringende Zusammenarbeit.

Der Elternbeirat der Grundschule Hainstadt setzt sich im Schuljahr 2020/2021 wie folgt zusammen:

Klasse 1: Ria Kassung und Bianca Seitz. Klasse 2 a: Angelika Ploß und Melanie Brauch. Klasse 2 b: Michelle Schwingel und Florian Allgaier. Klasse 3: Jörg Rathmann und Stefanie Slomian. Klasse 4 a: Alexandra Gobernatz und Tanja Gutekunst-Schmitt. Klasse 4 b: Petra Felleisen und Corinna Münch-Wieland.

Daraus die gewählten Mitglieder der Schulkonferenz: Elternbeiratsvorsitzende: Bianca Seitz, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende: Ria Kassung. Mitglieder der Schulkonferenz: Bianca Seitz, Angelika Ploß, Michelle Schwingel und Corinna Münch-Wieland. Lehrkräfte: Rebekka Herbst, Erik Hilbert und Klaus Zapf.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.11.2020