BGB bastelte besondere Geschenktüten

Buchen.Das Burghardt-Gymnasium bereitete in der vergangenen Woche den Kindern der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Hardheim sowie den Schlüsselkindern des Kinder- und Jugendzentrums „TüFF“ in Buchen mit weihnachtlichen Geschenketüten eine große Freude. Bereits in den Wochen zuvor hatten alle Klassen des Burghardt-Gymnasiums die 47 Geschenketüten vorbereitet, die individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes abgestimmt wurden. Die Organisation und Koordination übernahm die Eine-Welt-AG unter der Leitung von Heike Göhrig-Müller und Jeanette Speidel. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wurden die bunt befüllten Tüten dann ausgefahren und sorgten bei der Ankunft bei den Kindern für leuchtende Augen. Die spürbare Begeisterung und Dankbarkeit bei Kindern und Eltern sind eine große Motivation, die Aktion jedes Jahr wieder aufblühen zu lassen. Bild: BGB

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020