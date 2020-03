Bezirksfrauentage verschoben

Bödigheim.Die Bezirksfrauentage am Mittwoch, 25. März, in Bödigheim und am Donnerstag, 26. März, in Schwabhausen sowie das Männervesper am Mittwoch, 25. März, in Walldürn finden wegen der Ausbreitung des Corona-Virus nicht statt. Der Bezirkskirchenrat hat sich für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden, weil bei beiden Veranstaltungen viele Teilnehmer zu der Risikogruppe der ältern Menschen gehören.

Die Ersatztermine für die Bezirksfrauentage sind vorerst festgelegt auf Mittwoch, 13. Mai, in Bödigheim und Donnerstag, 14. Mai, in Schwabhausen. Der Ersatztermin für das Männervesper wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020