„Bewusst schöne Erlebnisse schaffen“

„Dr. Arnstein will tanzen“ heißt es am Samstag, 16. November in der Buchener Diskothek „Halli Galli“. Allein wird die Lehrerin dabei sicher nicht sein – über 200 Zusagen liegen bereits vor.

Buchen. An Beschäftigungsmangel leidet Dr. Isabell Arnstein sicher nicht. Sie unterrichtet an der Zentralgewerbeschule Buchen Deutsch und Geschichte, hat gerade einen Lehrauftrag an der Universität

...