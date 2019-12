Betreuungssituation als „befriedigend“ eingestuft

Buchen.Der Gesamtelternebeirat der Buchener Schulen traf sich am Donnerstag, um unter anderem seinen bisherigen Vorsitzenden Christian Philipp im Amt zu bestätigen. Zu seinem Stellvertreter wurde Marcus Wörner gewählt.

Thema war ebenso die Situation der Schülerbeförderung im öffentlichen Nahverkehr (wir berichteten). Anne Rottermann, bei der Stadt zuständig für Kindergarten- und Schulangelegenheit sowie für die Schülerbeförderung, gab Einblick in die Vertragsgestaltung und die grundsätzliche Änderungen.

Weiterhin erörterte sie die Beschwerdemöglichkeiten und das Prozedere für eine Meldung bei Störungen. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass Meldungen zu Störungen auch an die Sekretariate gemeldet und über den Gesamtelternbeirat gesammelt werden können. Notwendig bei jeder Meldung sei jedoch der genaue Tag und am besten ebenso die Linie und die betroffene Haltestelle. Die Probleme sollen engmaschig überwacht werden und zeitnah und vielfältig über das Beschwerdemanagement, auf welches sowohl das Landratsamt als Vertragspartner, als auch die Betreibergesellschaft Zugriff hat benannt werden.

Vorgestellt wurde auch der Vorschlag der Rektorenkonferenz für die Ferienordnung im Schuljahr 2020/21. Bei lebhafter Diskussion über die Verteilung der Ferientage wurde zunächst nach der „ganzen Faschingswoche“ nachgefragt. Diese wurde als wichtig und wünschenswert erachtet. Wegen den Besonderheiten des Schuljahres wurde jedoch erkannt, dass es die Möglichkeit ddazu nicht gibt.

Abstimmung über Brückentag

Ebenso wurde nach dem Brückentag nach Christi Himmelfahrt gefragt. Hierbei wurde diskutiert, ob der Freitag nach dem „schmutzigen Donnerstag“ nicht lieber für den Brückentag verwendet werden sollte. Insbesondere die Vertreter der weiterführenden Schulen wendeten ein, dass ein Unterricht am Freitag nach dem „schmutzigen Donnerstag“ sehr schwierig sei. Eine Mehrheit stimmte schließlich dem Vorschlag der Rektorenkonferenz zu.

Die Betreuungssituation in Buchen erscheint insgesamt befriedigend gelöst zu sein, so der Tenor. Es wurde angesprochen, dass teilweise keine Kontrolle der betreuenden Personen vorliegt, ob die angemeldeten Kinder auch tatsächlich kommen. Hier wurde vereinbart, dass eine separate Absprache zwischen den Eltern und den betreuenden Personen herbeigeführt werden soll, wenn das Kind immer oder an bestimmten Tagen in der Betreuung sein muss.

