Betreuung für Schüler der ersten bis fünften Klasse in den Ferien

Buchen.Das Kinder- und Jugendzentrum Tüff bietet in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Schüler der ersten bis fünften Klasse an. Teilnehmen können Kinder aus Buchen und den zugehörigen Stadtteilen. Aufgrund der Corona-Epidemie und den draus resultierenden Vorschriften ändern sich im Vergleich zu den Vorjahren die Bedingungen der Teilnahme.

Hierzu gehört, dass berufstätige Eltern bevorzugt werden, um sie in dieser außergewöhnlichen Zeit zu entlasten. Des Weiteren ist die Anzahl der möglichen Teilnehmer in diesem Jahr wesentlich kleiner. Nur so können die aktuellen Bestimmungen eingehalten werden. Hierdurch sind die Möglichkeiten eines ganztägigen Ausflugs dieses Jahr begrenzt. Auch können die Kinder grundsätzlich nur eine Woche angemeldet werden. Jedoch besteht die Möglichkeit, das Kind auf die Warteliste zu setzen. Die Eltern werden nach Ablauf der Anmeldefrist kontaktiert, wenn ein Platz für die jeweilige andere Woche frei wäre.

Die Termine

Folgend die Termine für das Sommerferienprogramm: Ferienprogramm-Woche eins: von 3. bis 7. August und Ferienprogramm-Woche zwei: von 10. bis 14. August.

Die Kinder werden von Montag bis Donnerstag von 7.45 bis 16 Uhr und am Freitag von 7.45 bis 13 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Tüff Bödigheimer Straße 18, in Buchen betreut. Dabei können die Kinder zwischen 7.45 bis 8.30 Uhr gebracht werden und im Zeitrahmen von 15.30 bis 16 Uhr abgeholt werden.

Es wird pro angemeldete Woche ein Unkostenbeitrag erhoben. Geschwisterkinder erhalten eine Vergünstigung, die nach Anmeldung mitgeteilt wird. Im Beitrag enthalten sind die Verpflegung, Ausflüge sowie Bastelmaterialien. Die schriftliche Anmeldung kann bis 20. Juli im Kinder- und Jugendzentrum Buchen, Bödigheimer Straße 18, erfolgen. Anmeldeformulare liegen ausschließlich dort vor.

Organisiert wird das Sommerferienprogramm von Mitarbeitern der Caritas des Neckar- Odenwald-Kreises, Abteilung Schulsozialarbeit. Fragen zum Ferienprogramm werden telefonisch von Mitarbeitern des Kinder- und Jugendzentrums Tüff, Telefon 06281/97232, beantwortet.

