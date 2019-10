Besucher erlebten eine lebensnahe Geschichte, die zum Bühnenstück wurde

Hettingen.Zu einem aufschlussreichen Infoabend in Hettingen begrüßte der Leiter der örtlichen Demenz-Gruppe Dr. Valention Hoss zahlreiche Zuhörer im Heinrich-Magnani-Haus.

Seit nunmehr 20 Jahren, so Hoss, besteht die Betreuungsgruppe für Demenzkranke in Hettingen. Hier werde von den Ehrenamtlichen Großes geleistet: Zweimal wöchentlich nehmen sie den Angehörigen von Demenzkranken für einige Stunden die fürsorgliche Pflege ab, damit diese Personen auch mal ein bisschen Zeit für sich haben. Den erkrankten Menschen werde ein fröhlicher Nachmittag geboten, um bei Musik, Gesang, Tanz, Spiel und Spaß sich zu entspannen und in einer gewohnten Umgebung sich wohlzufühlen. Nun wurde vom Stuttgarter Sozialministerium das Projekt „Quartier 2020 – Gemeinsames Gestalten“ gestartet. Damit solle in Gemeinden und Ortschaften eine Struktur aufgebaut werden, in der alte Menschen, die trotz professioneller medizinischer Betreuung oftmals eine vorzeitige Verschlechterung der Lebensqualität erfahren, wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können.

Damit diese Aufgabe gemeistert werden könne, müssen konkrete Angebote auf der kommunaler Ebene angeboten und verwirklicht werden. Isolation und Einsamkeit machen einen Menschen krank, deshalb solle es ein Anliegen der Allgemeinheit sein, bei wenig Aufwand und Einsatz von vielen Ehrenamtlichen alte Menschen zeitweise unterstützend im Alltagsleben zu begleiten. Das anschließende Motivationstheaterstück „Herzig dement“ schilderte ganz genau, was es bedeutet, einsam zu sein, trotz guter Versorgung und Pflege in Heimen. Da wurde aus dem lebenslustigen Anton Herzig (Josef Stier), einst Hausmeister in einem Pflegeheim und nun selbst Patient dieses Hauses, ein in sich gekehrter Mensch. Auch seine Tochter Josephine Herzig (Tina Stier), die ihm seinen Koffer mit den Clown-Utensilien brachte, mit denen er einst die Heimbewohner oftmals erfreute, halfen ihm in seiner gedrückten Gemütslage nicht weiter. Erst als eine Frau – ebenfalls an Demenz erkrankt – an seinen Tisch kam, wurde er fast wieder der Alte, er redete mit der Frau, sang und tanzte sogar mit ihr. Diese sehr lebensnahe Geschichte hat er so in etwa im Galda Haus erlebt, schilderte Josef Stier den Zuhörern. Seine Frau Tina habe daraus dieses Bühnenstück geschrieben, das durch die Mitwirkung von Carolin Janßen, zuerst als Pflegekraft und dann als demente Frau, ergänzt wurde. Kevin Schnaderbeck war für die entsprechende musikalische Untermalung zuständig. Am Ende des fast einstündigen Theaters gab es stürmischen Applaus Die Zuhörer hatten dann Gelegenheit, sich bei den Experten Dr. Lang, Neurologe aus Mosbach, der Krankenpflegeleiterin Tilli Hack, Gerhard Weidner vom DRK und Denis Badviko im persönlichen Gespräch Rat zu holen, wovon regen Gebrauch gemacht wurde. KM

