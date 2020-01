Bestehende Baugebiete werden erweitert

Waldhausen.In der ersten Sitzung des Ortschaftsrats Waldhausen zog Ortsvorsteher Alexander Leix eine positive Bilanz über ein turbulentes erstes Amtsjahr, waren doch bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2019 nicht weniger als fünf der acht Ortschaftsräte erstmals ins Gremium und mit Leix auch ein neuer Ortsvorsteher gewählt worden.

Leix führte in seiner Rede die wesentlichen Maßnahmen in 2019 auf, beginnend mit dem Bau des Bürgertreffs am Dorfplatz, der nicht zuletzt dank einer Förderung durch Leader im kommenden Frühjahr fertig gestellt werden kann. Ein wichtiges Zeichen für die Entwicklung von Waldhausen sieht Leix in der Erweiterung der bestehenden Baugebiete Lichtenholz und Haag/Spitzäcker. Am Lichtenholz soll sobald als möglich mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden.

Für 2020 nehmen sich Ortsvorsteher Leix und das Gremium die zügige Fertigstellung des Bürgertreffs sowie den weiteren Ausbau der mittlerweile wieder funktionierenden Ortsrufanlage vor. Hier galt sein Dank besonders Wolfgang Zehr und Rainer Weckbach, die dieses Projekt maßgeblich vorantreiben. Für den neuen Jugendraum liege ein Satzungsentwurf vor,

Ziel sei es den Raum in diesem Jahr noch wieder mit Leben durch die Jugendlichen aus Waldhausen zu füllen. Ferner will die Gemeinde Waldhausen eine eigene Homepage aufbauen, in die dann nach und nach alle örtlichen Vereine mit eingebunden werden sollen. Seinen Rück- und Ausblick schloss Leix mit dem Dank an alle, die sich für Waldhausen engagiert haben.

Sendemast lässt auf sich warten

Im nächsten Tagesordnungspunkt kamen sowohl die Außenbeleuchtung der Sporthalle als auch der geplante Sendemast der Telekom in der Dorfmitte zur Sprache. Zu Letzterem führte Volker Egenberger, auf dessen Scheune der Mast errichtet werden soll, aus, dass es zwar bereits seit Ende Oktober einen Bauplan der Telekom gebe, seitdem aber „der See still ruhe“.

Florian Weber, der stellvertretende Ortsvorsteher, dankte Leix für seine engagierte Arbeit. Hubert Alois Kieser, der technische Dezernent der Stadt Buchen, bescheinigte dem neuen Ortschaftsrat eine verwaltungstechnisch tadellose Arbeit ihres ersten Amtsjahres.

Ortsvorsteher Leix musste einen Wechsel in der Verwaltungsarbeit der Ortschaft Waldhausen bekanntgeben, da Susanne Melchert, die seit August 2013 die jeweiligen Ortsvorsteher in der Verwaltungsarbeit unterstützte zum Jahresbeginn eine neue Aufgabe übernommen hat. Leix begrüßte in der Sitzung mit Eva Stang ihre Nachfolgerin. Eine Änderung gibt es auch in den wöchentlichen Sprechstunden im Rathaus in Waldhausen, die künftig leicht verkürzt jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr angeboten werden.

Das bereits in der Kernstadt Buchen sehr angenommene Projekt „Mein Schutzengel“ – hier geht es um schnelle Hilfe für Kinder und Jugendliche in Gefahren- und Notsituationen – soll in 2020 auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. Auch in Waldhausen soll es künftig mit dem Gasthaus „Goldener Stern“, der Firma Egenberger IT Solutions sowie dem Caritas-Altenheim und Pflegezentrum drei Anlaufstellen geben, an die sich die Kinder und Jugendlichen jederzeit spontan wenden können.

Abschließend erinnerte Leix die ö Vereine daran, dass voraussichtlich bereits im Mai im Regionalentwicklungsprogramm Leader die Entscheidung über die Fördergelder für 2020 erfolgen solle, weshalb entsprechende Förderanträge zügig gestellt werden müssten. WoLi

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020