Bessere Chance für Insekten

Buchen.20 Viertklässler der Jakob-Mayer-Grundschule haben am Montagvormittag am Bingler-Kreisel Blühpflanzen ausgesät. Veranstalter waren neben der Schule die Stadt Buchen sowie der Naturpark Neckartal-Odenwald im Rahmen der Aktion „Blühender Naturpark“.

„Unsere Insekten sollen eine bessere Chance haben“, sagte Bürgermeister Roland Burger in seiner kurzen Ansprache zu den Kindern. „Wenn es weniger Insekten gibt, fehlen diese als Nahrung für die Vögel. Und das schafft Probleme für die Natur.“ Doch nicht nur für die Insekten seien Blühpflanzen gut. Auch die Menschen erfreuten sich an ihrem Anblick.

Burger dankte Fachdienstleiter Marcus Wörner, Projektleiterin Michaela Kahl, Praktikantin Sonja Buchholz, Rektorin Heike Busch, Fachlehrerin Sandra Riehl und der Klassenlehrerin Tanja Popp sowie der Klassen 4b für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, diese Aktion zu unterstützen.

Michaela Kahl von Naturpark Neckartal-Odenwald freute sich darüber, dass die Stadt Buchen sich bereits im dritten Jahr an dieser Aktion beteiligt. Insgesamt verfüge die Stadt über 16 700 Quadratmeter an Blühwiesen im städtischen Besitz. Allein in diesem Jahr seien rund 6700 Quadratmeter an Blühflächen hinzugekommen. Damit verfüge Buchen über die meisten Blühwiesenflächen im gesamten Naturpark. Nach den Worten von Kahl sind insgesamt 13 000 Hektar an Blühflächen bei der Naturparkverwaltung gemeldet.

Mischung aus Sand und Samen

Nach dem Motto „Kinderstube für Schmetterlinge“ säten die Kinder anschließend die Blühpflanzen auf dem vom Städtischen Bauhof vorbereiteten Grundstück zwischen Bingler-Kreisel und Stadion aus. Dazu erhielten sie grüne Eimerchen, die mit einer Mischung aus Sand und Blumensamen gefüllt waren. Der Sand wurde benötigt um zu gewährleisten, dass die Kinder die Samen möglichst gleichmäßig´verteilten.

An der Aktion „Blühender Naturpark“ können sich auch Privatpersonen beteiligen. Dabei sollte man auf Saatgut von gebietsheimischen, mehrjährigen Wildblumenpflanzen zurückgreifen. Das Saatgut kann man beim Naturpark erwerben. Dieses ist angepasst an die heimischen Böden und an die hiesigen klimatischen Bedingungen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020