Besondere Ereignisse, die das Leben prägten

Götzingen.Es ist schon etwas Eigenartiges, aber immer auch recht Interessantes um die sogenannten Jahrestage, die in vielfältiger Weise begangen und interpretiert werden. Sie erinnern uns an besondere Ereignisse, finden Niederschlag in den Medien, regen an zur Beschäftigung mit eben solchen Dingen und erinnern gleichzeitig auch an die Vergänglichkeit bezüglich Ereignissen und Dingen sowie gleichzeitig auch die Schnelllebigkeit gerade in unserer Zeit. So fallen bei einer Rückblende kurz nach dem Jahreswechsel auf sich 2019 in Götzingen jährende besondere Ereignisse verbunden mit einem Blick in die lokale Berichterstattung zwei Vorgänge von individueller Bedeutung in der Dorfhistorie auf, an die einmal zu erinnern sich lohnt.

Da ist einmal die Einweihung der Turn- und Festhalle im Rahmen der zweiten Götzinger Heimattage vom 11. bis 13. Juli 1959, also vor nunmehr 60 Jahren – ohne Frage ein Meilenstein in der Dorfhistorie. Das war eine Zeit, zu der auf dem Schulhof noch drei der ehemals fünf Tausendjährigen Linden der früheren alemannischen Thingstätte als stumme Zeugen aus grauer Vorzeit grüßten. Der für den Hallenbau zu stemmende Investitionsaufwand von über 400 000 Mark war zu dieser Zeit für eine kleine Landgemeinde mit knapp 1000 Einwohnern schon eine gewaltige Herausforderung, die nur dank großen gemeinschaftlichen Engagements zu bewältigen war. „Großes Werk gedeiht nur in Einigkeit!“ stand von Anfang an als Motto über dem Vorhaben beziehungsweise hinter der mutigen und vorausschauenden Entscheidung. Am 25. Juni 1956 fasste der Gemeinderat, Götzingen war damals noch selbstständig, den Beschluss, im Januar 1957 erfolgte der erste Spatenstich. Bereits am 27. Juli 1957 wurde Richtfest gefeiert. Und schon zu Weihnachten 1957 fand in der Halle, allerdings noch im Rohbau, die kulturelle Premierenveranstaltung statt – die Laientheater-Aufführung „Der Freischütz“.

4000 Arbeitsstunden

Über 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden durch die Einwohner am Bau geleistet, über 40 000 Mark wurden dadurch sowie durch Veranstaltungen einer Interessengemeinschaft der Vereine zugunsten des Hallenbaus aufgebracht. Mut und Weitsicht der damaligen Entscheidungsträger haben sich jedenfalls gelohnt. Mit der Ver-fügbarkeit der Turn- und Festhalle haben sich das kulturelle Geschehen und überhaupt das Vereinsleben in Götzingen äußerst positiv entwickelt. Von Vereinsveranstaltungen über Theateraufführungen bis zu Modenschauen, von Festlichkeiten über Kongresse und Versammlungen bis zu Manöverbällen war vieles geboten. Aus heutiger Sicht kann mit Fug und Recht festgestellt werden, dass der Hallenbau vor sechs Jahrzehnten absolut ein Glücksgriff war für Götzingen und von unschätzbarer Bedeutung für die seitherige Entwicklung der Dorfgemeinschaft. Götzingen ist ohne seine Turn- und Festhalle als gesellschaftlichem Mittelpunkt nicht mehr vorstellbar.

Zehn Jahre später, also vor 50 Jahren, hat ein Ereignis ganz anderer Art prägende und erinnerungswerte Eindrücke hinterlassen. Der Beschluss des Gemeinderates, dem Heimatsohn Dr. Robert Schlund aufgrund seiner Verdienste und seines segensreichen Wirkens in Kirche und Öffentlichkeit die Ehrenbürgerschaft seiner Geburtsgemeinde zu verleihen, wurde am 20. April 1969 im Rahmen eines würdigen Festaktes in der Festhalle vollzogen. Im Beisein vieler Einwohner und zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Klerus und Gesellschaft wurde Dr. Robert Schlund, damals Generalvikar der Erzdiözese Freiburg, durch Bürgermeister Wilhelm Aumüller der Ehrenbürgerbrief seiner geliebten Heimatgemeinde überreicht, Götzingens erstem und bisher einzigem Ehrenbürger. Die Götzinger waren immer stolz auf „ihren Robert Schlund“, der in Götzingen seine ersten zwölf Lebensjahre verbrachte, zeitlebens eng mit seinem Geburtsort verbunden war und sich hoher Wertschätzung erfreute.

Robert Schlund erblickte am 1. Dezember 1912 als Sohn des Hauptlehrers und Schulleiters (1911 bis 1924) Eduard August Schlund und seiner Ehefrau Maria Cäcilia im Schulhaus zu Götzingen das Licht der Welt und verbrachte hier auch seine durch den Ersten Weltkrieg geprägte Kindheit. Im Jahre 1924 zog er mit den Eltern nach Offenburg, legte 1931 das Abitur ab und widmete sich dann an verschiedenen Universitäten dem Studium der Theologie. Am 22. März 1936 empfing Robert Schlund die Priesterweihe durch Erzbischof Conrad Gröber, wirkte danach als Vikar in Todtmoos und Gengenbach und ab 1938 als Repetitor am theologischen Konvikt in Freiburg. 1941 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und wurde als Sanitätsunteroffizier im Russland-Einsatz schwer verwundet. Nach seiner Entlassung 1945 nahm er die Tätigkeit als Repetitor wieder auf und wurde 1950 als Nachfolger von Erzbischof Dr. Schäufele dann Direktor des Theologischen Konfikts. Im Jahre 1959 wurde er zum Domkapitular und Wirklichen Geistlichen Rat ernannt und war gleichzeitig auch als Referent für theologisch-wissenschaftliche Fragen engagiert sowie für die Heranbildung und Ausbildung der Priester verantwortlich.

Ehrentitel verliehen

1961 wurde Dr. Schlund zum Päpstlichen Hausprälat ernannt, dann am 15. Januar 1968 zum Generalvikar der Erzdiözese Freiburg. Am 18. April 1977 verlieh ihm der Papst den Ehrentitel Apostolischer Protonotar. Anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums wurde ihm am Ostermontag 1986 durch Regierungspräsident Norbert Nothelfer das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse überreicht, eine für „seine Verdienste um Leitung und Verwaltung des Erzbistums“ hochverdiente Auszeichnung des „Generalvikars neuen Typs und begnadeten Seelsorgers“ wie die „Freiburger Zeitung“ damals vermeldete.

Neben seiner Tätigkeit als Priester und in der Verwaltung der Erzdiözese veröffentlichte Dr. Schlund auch zahlreiche Artikel und Aufsätze zu aktuellen, drängenden und schwerwiegenden Themen der Kirche sowie Fragen des Glaubens. Für das anlässlich der Götzinger Heimattage 1987 erschienene Heimatbuch „Götzingen 1256 bis 1987“ verfasste Dr. Schlund unter dem Titel „Wieviel Heimat braucht der Mensch?“ ein flammendes Bekenntnis zu seiner geliebten und unvergessenen Heimat, die ihn prägte, begleitete und sein Leben lang nie los lies. Dr. Robert Schlund starb am 25. Januar 1990, im Jahre 1992 wurde der Platz links der Kirchentreppe in Götzingen zur Erinnerung an ihn „Dr.-Robert-Schlund-Platz“ benannt und eine Ehrentafel dort angebracht. Er verstand es immer vortrefflich, in seinen Predigten, Ansprachen und Schriften seine Zuhörer und Leser „mitzunehmen“, vermittelte ihnen dabei die selbst aus dem Glauben gewonnene Kraft und Stärke, strahlte stets überzeugend Hoffnung und Zuversicht aus. Seine Heimatverbundenheit unterstrich er unmissverständlich mit der Schlussbemerkung seiner Dankrede anlässlich des Goldenen Priesterjubiläums, dass „es das schönste aller Geschenke für mich war, wieder einmal in meiner Heimat sein zu können – eben in Getzi!“. jm

