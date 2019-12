Besinnliche Stunden in der Pfarrscheune erlebt

Hainstadt.Gut besucht war die Adventsfeier der Seniorenbegegnung Hainstadt in der Pfarrscheune. Am Donnerstag stellte sich gleich noch die neue Ortsvorsteherin Regina Schüßler vor und überbrachte ihr Wünsche für Weihnachten und das neue Jahr. In ihrer Ansprache sagte sie, für die Anliegen der Senioren habe sie immer ein offenes Ohr, und lud ihrerseits die Senioren ein bei Gesprächsbedarf und Anliegen in ihre Sprechstunde zu kommen – dies wurde dankbar aufgenommen.

Die besinnliche Adventsfeier folgte mit Texten zum Advent, einem besonderen Krippenspiel, Liedern zum Mitsingen, mit sehr beachteten Solostücken und mit einem Segensgebet des Seniorenbegegnungsteams. Silja Maria, Emanuel und Rafael sowie Jugendliche aus Hainstadt spielten mit ihren Instrumenten auf und erfreuten die Teilnehmer mit bekannten Weihnachtsliedern. Beim Mitsingen klangen auch eigene Kindheitserinnerungen an die Weihnachtsfeste im familiären Kreis an.

Nach Kaffee, Kuchen und Begegnungen war Zeit für den Rückblick auf die Veranstaltungen 2019. Großer Dank wurde der Katholischen Frauengemeinschaft ausgesprochen für die Bewirtung der Nachmittage. Die thematischen Teile hielten sich mit Bewährtem und Neuem die Waage und aufgrund der dankbaren Zufriedenheit der Senioren kann das Team mit Wolfgang Krettek, Margarete Müller-Saum, Brigitte Döllinger und Gerhard Kern die Veranstaltungen für 2020 planen.

So steht im neuen Jahr am 16. Januar um 15 Uhr das Thema „Unsere Heimat – Erinnerung ist eine Form der Begegnung“ auf dem Programm. Ewald Gramlich vom Heimatverein wird Bilder vom alten und neuen Hainstadt zeigen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019