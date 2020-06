Buchen.Eine kostenlose, vertrauliche und individuelle berufliche Beratung für Frauen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis bietet die „Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ am Dienstag, 30. Juni, an. Den ganzen Tag können sich Frauen zu Themen wie beruflicher Wiedereinstieg, Umstieg, Aufstieg, Jobsuche, Weiterbildung, Existenzgründung und mehr im Mehrgenerationenhaus beraten lassen. Die Terminvereinbarung erfolgt unter Telefon 0621/2932590 vormittags oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Als Landesprogramm beraten die Kontaktstellen „Frau und Beruf“ mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums in ganz Baden-Württemberg. Die Beratungstage werden in Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit und Frauenförderung des Neckar-Odenwald-Kreises angeboten. Nähere Informationen finden sich unter www.frauundberuf-mannheim.de.

