Bernd Hirsch zum Ehrenpräsidenten ernannt

Hainstadt.Die Generalversammlung der FG „Heeschter Berkediebe“ fand am vergangenen Donnerstag auf Grund der vorherrschenden Situation in den Räumen der Lebenshilfe statt. Nach der Begrüßung durch die amtierenden Vorsitzenden verlas Jörg Rathmann den Vorstandsbericht. Schriftführer und Kassenwart berichteten ebenfalls über das vergangene Geschäftsjahr sowie den Kassenstand. Daraufhin folgte die Entlastung des Vorstands durch den stellvertretenden Ortsvorsteher Klemens Gramlich. Er nahm die Gelegenheit war, sich beim Verein zu bedanken. Ein Ort lebe von seinen Einwohnern und deren Engagement, vor allem aber von seinen Vereinen und deren Arbeit, auch in der heutigen Zeit. Er übergab das Wort zurück an Jörg Rathmann, der daraufhin als Wahlleiter fungierte.

Guido Hofmann steht neben der Vorstandstätigkeit weiterhin als Schriftführer zur Verfügung. Carmen Pilster verwaltet die Vereinskasse. Die Beisitzer Bernd Hirsch, Martin Balles und Jannik Senft wurden ebenfalls im Amt bestätigt. Als Kassenprüfer steht weiterhin Hubert Bethäuser zur Verfügung. Gerhard Kern schied als Kassenprüfer aus seinem Amt. Dessen Posten übernimmt Peter Bleifuß.

Ein Resümee zur Vereinstätigkeit zog einmal mehr Ehrenpräsident Eugen Link. Er lobte die gute Zusammenarbeit im Verein und schlug vor, Bernd Hirsch nach 24 Jahren ununterbrochener Präsidentschaft ebenfalls zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Auch dies wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. Eine Änderung der Ehrenordnung wurde von Burkhard Münch beantragt. Über diese wird zu einem späteren Zeitpunkt der Vorstand beraten und die detaillierten Änderungen den Vereinsmitgliedern mitteilen. Im Anschluss wurden die anstehenden Termine bekanntgegeben. Aufgrund der weiterhin vorherrschenden Corona-Situation konnten auch an diesem Tag noch keine feste Äußerungen zur kommenden Saison getroffen werden.

