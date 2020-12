Bereit für 3. Amtszeit

Bürgermeister Roland Burger kandidiert zum dritten Mal. © Yannick Bamann

Buchen.Roland Burger wird erneut zur Wahl des Buchener Bürgermeisters antreten. Dies gab er am Freitagabend während der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderates in der Stadthalle bekannt. „Ich bin bereit, mich dieser herausfordernden Verantwortung auch in finanziell und allgemein wohl schwieriger werdenden Zeiten zu stellen“, sagte er. Es sei sein Ziel, „unsere erfolgreiche Arbeit für die Stadt Buchen in guter Partnerschaft mit Ihnen allen fortzusetzen“, sagte er in Richtung der Gemeinderatsmitglieder. Als Wahltermin hat der Bürgermeister den 28. November vorgeschlagen. Bei einer Wiederwahl ginge Roland Burger in seine dritte Amtszeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020