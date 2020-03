Beratungstag für Frauen

Buchen.Die „Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ bietet eine kostenlose, vertrauliche und individuelle berufliche Beratung für Frauen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis vor Ort an. Am Dienstag, 17. März, ist die Kontaktstelle „Frau und Beruf“ ganztägig im Mehrgenerationenhaus, um bei der Stellensuche, Weiterbildung, Umorientierung, beim Wiedereinstieg, beim Aufstieg, der Vereinbarkeit oder der Existenzgründung zu unterstützen. Die Terminvereinbarung erfolgt unter Telefon 0621/2932590, vormittags, oder per E-Mail: frauundberuf@mannheim.de. Nähere Informationen unter www.frauundberuf-mannheim.de und www.frauundberuf-bw.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020