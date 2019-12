Benefizkonzert am 5. Januar

Rinschheim.Ein individuell gestaltetes Benefizkonzert zugunsten der Restaurierung Kirche St. Hippolyt und Kassian findet am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr in der Kirche statt. Das vom Konzertchor des MGV „Sängerbund Altheim“ unter der Leitung von Michael Wüst gestaltete Programm wird von Theresa Kraus (Seckach) an der Harfe sowie Johannes Niemann (Adelsheim) und Johannes Euchler (Schillingstadt) an der Orgel abgerundet.

Kleines Dankeschön

Mit der Organisation des Konzerts bedanken sich die Nachbargemeinden und die Besucher des „Help!Festivals“ für die Bereitstellung des Freizeitgeländes auf dem Lausenberg. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Kirche sind möglich. Im Anschluss an das Konzert findet ein Umtrunk im Gemeindehaus Rinschheim statt. jm

