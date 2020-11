Beitrag mit dem „Café del mundo“

Buchen.SWR 4 Baden-Württemberg sendet am Sonntag, 15. November, zwischen 13.05 und 14 Uhr eine Extra-Sendung aus dem SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen zum Thema „Kunst, Kultur und Corona“. Den musikalischen Teil bestreitet das Duo „Café del mundo“ aus Buchen. Die erfolgreichen Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian berichten – ebenso wie die weiteren Gäste von Moderator Henry Barchet – über ihre Erfahrungen als Künstler im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die am Montag dieser Woche in Mannheim aufgezeichnete Radiosendung wird im Raum Buchen auf der UKW-Frequenz 107,5 MHz ausgestrahlt. Der Videomitschnitt ist bereits jetzt unter swr.de/mannheim zu sehen.

