Beispielhaftes Engagement

Buchen.Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) überreichte Bezirksgeschäftsführer Volker Schütze vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Nordbaden den vier Ministranten Johanna Hübel, Christian Ehmann und Antonia Ehmann eine Dankesurkunde. Simon Link war beruflich verhindert. Die vier Jugendlichen hatten im vergangenen Jahr für den Volksbund in ihrem Heimatort gesammelt. 426 Euro haben die Jugendlichen an Spenden erhalten. Sie berichteten den anwesenden Klassenkameraden von ihren durchweg guten Erfahrungen bei der Sammlung.

Mahnmal

Schulleiter Jochen Schwab zeigte sich erfreut, dass sich die Jugendlichen von Ortsvorsteher Bernhard Bechtold für die Sammlung haben gewinnen lassen und dankte ihnen für ihr Engagement. Er führte in seinen einleitenden Worten aus, dass heute noch in vielen Familien über die bewegenden Schicksale der Vermissten und Gefallenen der Weltkriege gesprochen wird. Zudem seien die Gräber in ihrer Gesamtheit ein Mahnmal für Frieden, gegen Krieg und Gewalt, ergänzte Schütze. Die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit stellt heute neben der eigentlichen Kriegsgräberpflege eine zentrale Aufgabe des Volksbunds dar.

Schütze zeigte sich sehr dankbar, dass sich noch immer Verantwortliche in den Gemeinden um die Organisation der Sammlung kümmern und sich Bürger die Zeit nehmen, für den Volksbund um Spenden zu bitten. Auch wenn der Volksbund im Auftrag der Bundesregierung arbeite, finanziere er sich noch immer zu 75 Prozent aus Spenden.

